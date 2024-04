Regione, il centrodestra pronto a sfiduciare Emiliano

BARI – Il centrodestra pugliese in Consiglio regionale unito e compatto contro Emiliano. Mercoledì prossimo, gli esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e La Puglia domani, sono pronti a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del governatore dopo la decisione – “avvallata dalla presidente Loredana Capone”, dicono – di rinviare il Consiglio regionale del 23 aprile. Secondo gli esponenti dell’opposizione, il rinvio sarebbe imputabile al fatto che “Emiliano non ha più i numeri per governare”. E di qui, parte l’elenco di quella che definiscono la fine della primavera pugliese: prima la bufera giudiziaria sull’ex assessore Maurodinoia, poi il caso Pisicchio; e ancora gli abbandoni nel Pd di Caracciolo e Mazzarano e le dimissioni da Con di Tupputi. In ultimo l’uscita del Movimento 5 Stella dalla maggioranza. E il consigliere Francesco Ventola si rivolge proprio al leader pentastellato Conte: “Ora – dice – ci indichi da che parte sta e firmi con noi la mozione”

