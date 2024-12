Rally Circuit Event Show: spettacolo e adrenalina sulla pista di Ugento

Grandi emozioni nel weekend sulla Pista Salentina di Ugento, teatro della 5ª edizione del Rally Circuit Event Show. Nonostante il meteo avverso, i 61 equipaggi verificati hanno regalato uno spettacolo unico tra derapate e colpi di scena. In 52 hanno tagliato il traguardo, affrontando le insidie di un percorso caratterizzato da continui cambi di aderenza.

La Gara

A dominare la scena iniziale è stato Francesco Rizzello, affiancato da Fernando Sorano su Skoda Fabia R5 (Scuderia Salentomotori). Un imprevisto nella quarta prova – una foratura e problemi ai freni – ha fatto perdere 20 secondi al pilota di Ruffano, cedendo momentaneamente la leadership ai fratelli casaranesi Carra-Carra. Ma nei tratti finali, Rizzello e Sorano sono riusciti a rimontare, conquistando una vittoria entusiasmante.

Secondi classificati Matteo e Sara Carra (Skoda Fabia R5, Casarano Rally Team) con un distacco di soli 6 secondi. Sul terzo gradino del podio Fernando e Giulia Primiceri (Skoda Fabia R5, Colombi Racing), a 36,9 secondi.

Prestazioni di rilievo

Il presidente della Salentomotori, Antonio Forte, insieme a Gianmarco Ventruto, ha chiuso quarto su Skoda Fabia R5. Quinto posto per Gabriele Passaseo e Pasquale Fiorito su Peugeot 207 Super 2000. Da segnalare la prova del 16enne Diego Santantonio, navigatore del padre Mauro su Peugeot 208 R5, che ha ottenuto un ottimo sesto posto assoluto.

Le classi

Nella classe Rally 4 ha trionfato Massimo De Rosa con il figlio Andrea, al debutto, su Peugeot 208 GT Line (Casarano Rally Team). In Rally 5, vittoria per Luca De Marco e Lorenzo Mezzina su Renault Clio RS Line. Successi anche per Matteo Indraccolo-Gaia Furioso (RS 1.6 Plus) e Stefano Gravante-Giovanni Congedo (Rally4/R2).

Kart cross e iniziative

Tra i Kart Cross 600, vittoria spettacolare per Nicolò Pezzuto (Casarano Rally Team), seguito da Damiano Negro e Enzo Polimeno. La manifestazione ha inoltre ospitato l’iniziativa “Race to Donate” in collaborazione con Admo Puglia, promuovendo l’iscrizione di giovani al Registro dei Donatori di Midollo Osseo.

Premiazioni

Il presidente dell’Automobil Club Lecce, Francesco Sticchi Damiani, ha premiato i vincitori, lodando il valore formativo della manifestazione per i giovani piloti. Tra i momenti più attesi, il Master Show SE_XO’ Energy Drink ha decretato ancora una volta Rizzello-Sorano come vincitori assoluti. Il Rally Circuit Event Show si conferma un appuntamento imperdibile per appassionati e nuovi talenti del motorsport.

