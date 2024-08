Raid incendiario nella notte a Magliano: a fuoco due auto

Sono due le auto andate a fuoco nella notte tra sabato e domenica, in Salento. L’episodio si è verificato poco dopo le due, a Magliano, frazione di Carmiano. Ad essere interessate dalle fiamme sono state una Fiat Stilo ed una Mazda, vetture che risultavano parcheggiate in via Umberto Giordano. Il rogo, per irraggiamento, ha danneggiato anche un’altra auto, un’utilitaria parcheggiata nelle vicinanze.

Le fiamme hanno interessato anche la facciata dell’abitazione della famiglia, a cui appartenevano le vetture: un carabiniere in pensione ed una giovane titolare di un supermercato, entrambi del posto.

È stato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, intervenuti per spegnere l’incendio, ad impedire ulteriori danni. Oltre ai caschi rossi, la zona è stata raggiunta anche dai carabinieri del Comando Compagnia di Campi Salentina, a cui sono affidate le indagini.

