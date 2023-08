Radioamatori Ari Brindisi hanno partecipato al contest iota

Sabato 29 e domenica 30 luglio, i radioamatori dell’Ari Brindisi, grazie a una speciale autorizzazione concessa dalla Brigata San Marco, hanno trasmesso dall’isola Pedagna di Brindisi e hanno partecipato al contest iota, una competizione mondiale che ogni anno, durante il periodo estivo, coinvolge la comunità radiantistica.

Nelle prime ore della giornata di sabato è stato allestito un parco antenne poste vicinissime al mare ed è stata installata una stazione radio operante sulle onde corte. Per il contrst sono stati effettuati 1500 collegamenti in fonia ed in radiotelegrafia con radioamatori di tutto il globo terrestre, di cui 350 operanti su isole.

Inoltre, per la prima volta da Pedagne, si sono sperimentate comunicazioni in modalità digitale realizzando oltre 500 contatti. L’attività radiantistica è stata condotta dai radioamatori dell’ARI Brindisi e di province limitrofe. A breve verranno stilate le classifiche del contest, ma, dai risultati dichiarati, pare che i radioamatori da Pedagne saranno al primo posto della classifica Mondiale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp