Moda: Al via la ventesima edizione di ‘Miss Rudiae 2023’

Come da tradizione, Grottaglie in estate diventa epicentro della moda con il consueto evento di Miss Rudiae, ormai giunto alla ventesima edizione che si terrà il 4, 5 e 6 agosto 2023.

Le prime due serate saranno interamente dedicate al portamento e allo shooting fotografico e si svolgeranno nel centro storico della città. Nell’occasione il B&B Le Maioliche e il ristorante l’Appetitosa offriranno un drink a tutto lo staff.

La finalissima sarà domenica alle ore 21.00, nella splendida location del Parco della Civiltà. Condurrà la serata Manila Gorio, volto noto della TV di recente passata a Mediaset. La serata sarà corredata da un salotto VIP moderato da Goffredo Trombetta e dalla presenza di Giada Caroli, vincitrice della scorsa edizione che ormai compare sulle copertine di Mad Mood Milano e Milano Fashion Week.

Potremo ammirare anche un Mash-up di collezioni Fany Moda Grottaglie protagoniste delle passerelle fashion nel mondo e, dulcis in fundo, sfileranno, fuori gara, alcune vincitrici importanti delle passate edizioni. Ideatrice indiscussa dell’appuntamento, fra i più attesi dagli amanti dello stile, è la titolare di Fany Moda Angela Fanigliulo che avrà anche il ruolo di Direttrice Artistica, con il supporto ormai collaudato dei due figli Luciano e Gabriele.

La stilista grottagliese recentemente si è imposta, non solo a Milano, capitale della moda, ma anche all’estero facendo conoscere il proprio marchio addirittura in Kazakistan. Lo staff dell’evento ringrazia sentitamente la signora Fabiola La Grotta nonché l’Amministrazione Comunale di Grottaglie per la gentile concessione della location.

