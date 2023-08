Io resto al Sud: Dagli anni 60/70 alla sagra dei raskatielli di miskiglio

Eventi, sagre, tradizioni con Io resto al Sud. Venerdì 4 agosto dalle 21:15 su Antenna Sud. Con il coordinamento di Filippo Donvito in conduzione, Daniela Guastamacchia ci porterà a Taranto per ricordare i favolosi anni 60/70. Rebecca Epifani ci farà esplorare la Terre delle gravine da Palagianello (Taranto), mentre Francesco Cutro si collegherà da Teana (Potenza) per farci conoscere la Sagra dei raskatielli di miskiglio.

Si ringrazia per la realizzazione del programma la Regione Basilicata. Partner ufficiali: Spurgo Canal Jet srl, Terre E Gusti, Confindustria Brindisi e Porte dello Jonio.

Seguici su:

📺 canale 14 del DTT

💻 streaming su www.antennasud.com

📲 diretta FB sulla nostra pagina ufficiale

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp