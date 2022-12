Condividi su...

ANDRIA – Appuntamento natalizio presso la Questura della BAT, un’occasione per fare il bilancio di un 2022 complicato, intenso ma ricco di successi per le forze dell’ordine della sesta provincia pugliese. Il questore Roberto Pellicone ha incontrato la stampa a ridosso delle festività, facendo un resoconto delle operazioni condotte in questi 12 mesi.

Attività capillare in relazione ai fatti di cronaca nera che hanno colpito Barletta, ma anche i presidi fissi e mobili per combattere lo spaccio di droga ad Andria e non solo, con l’aiuto del camper itinerante della Polizia di Stato. A ciò si aggiunge il costante interfacciarsi con la cittadinanza, con sportelli di ascolto e supporto psicologico per le violenze domestiche.

Presentato anche il nuovo calendario 2023, un anno che la Questura della BAT si augura proficuo nel rapporto con i cittadini e l’intero territorio.