Questa sera alle 21 ‘Il salotto del Calcio’, la trasmissione di Antenna Sud sulla Serie C

Questa sera, mercoledi 13 novembre, alle 21, torna il ‘Salotto del Calcio’, la trasmissione di Antenna Sud dedicata al campionato di Serie C. Tra gli ospiti di Fabrizio Caianiello Francesco Tomei – Allenatore Picerno, Elio Di Toro – Direttore Sportivo Cerignola, Giampiero Orsino – Avvocato Esperto Diritto Sportivo, Pietro Chiaradia – Dirigente Calcistico, Maurizio Pellegrino – Ex direttore sportivo Catania e Reggina, Marco Baridon – Direttore Juventusnews24.com, il giornalista di Antenna Sud Antonio Bellacicco e il direttore di tuttoturris.com Vicenzo Piergallino. Previsti, inoltre, collegamenti con Taranto, Altamura, Potenza e Monopoli. La trasmissione è visibile anche in streamin su www.antennasud.com.

