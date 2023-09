Putignano, cade accidentalmente dal balcone

PUTIGNANO – Un uomo di 30 anni è precipitato, nella serata di domenica 17 settembre, da un balcone al primo piano di una palazzina del centro storico di Putignano, nel Barese, in piazza Plebiscito. Il giovane, soccorso da un’ambulanza intorno alle 21.30, è stato trasportato prima all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano, dove è stato stabilizzato, poi è stato trasferito in codice rosso al Policlinico di Bari. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Putignano e i colleghi della scientifica per i rilievi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una caduta accidentale.

