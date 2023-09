Molfetta, un fine settimana in rosa alla Cittadella degli Artisti

MOLFETTA – Una due giorni di musica live tutta al femminile, targata Puglia Sounds/Circuito Dei Luoghi, questo fine settimana nella Cittadella degli artisti di Molfetta. A esibirsi sul palco principale del laboratorio urbano saranno il duo Fossick Project e Vera Di Lecce in trio. Il programma del festival parte venerdì 22 settembre con il duo Fossick Project che porterà alla Cittadella degli Artisti di Molfetta il live “Gilgamesh”. Uno spettacolo adatto anche ai bambini per la sua narrazione delicata di immagini oniriche e fiabesche. “Gilgamesh” è tratto dell’antica epopea sumera, rara superstite di una tradizione orale che precede la scrittura di migliaia di anni. Si prosegue poi sabato 23 settembre, con Vera Di Lecce, che a Molfetta si esibirà in trio. Cantante, producer e performer, nasce dalla tradizione e sviluppa un percorso personale di ricerca e sperimentazione cantando in inglese e producendo elettronica ibrida, che associa percussioni world a synths graffianti, in un rituale di rigenerazione personale e collettiva.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp