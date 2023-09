BARI – La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese cresce: da 16 a oltre 190 chilometri entro il 2026. Il Consiglio di Amministrazione di Aqp ha approvato il progetto per 24,6 milioni di euro finanziati dal Pnrr che riguarda la realizzazione di due nuovi tratti dell’itinerario turistico. Nel dettaglio: 11,3 mln di euro sono destinati ai lavori del tratto Bitonto – Gioia del Colle (45,5 km) e 13,3 mln di euro per il percorso che collegherà Gioia del Colle a Cisternino (57 km). Già pubblicata la gara per i lavori da Castel del Monte a Bitonto (da 31 km). Ed entro dicembre saranno appaltati i lavori da Spinazzola a Castel del Monte da 35 km che porteranno la Ciclovia fino al confine con la Basilicata. I nuovi tratti si collegheranno al tragitto attuale di 16 chilometri, da Cisternino a Ceglie Messapica, e al tratto di 8 chilometri in corso di ultimazione che arriva nelle campagne di Martina Franca. In totale, nel 2026, i chilometri di Ciclovia nel territorio pugliese saranno 192,5.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp