Pulsano: Sequestrati 600 pneumatici accatasti illegalmente in un’officina, denunciato titolare

La Polizia di Stato, nell’ambito di controlli mirati al contrasto dello smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e al monitoraggio delle attività automobilistiche prive delle autorizzazioni di legge, ha effettuato un’ispezione presso un’officina di gommista a Pulsano (Taranto).

Durante l’operazione, condotta dagli agenti della Sezione Polizia Stradale di Taranto, sono stati rinvenuti circa 600 pneumatici fuori uso accatastati in modo irregolare. Il materiale, privo delle necessarie prescrizioni per il deposito, recupero e smaltimento, era stoccato su suolo pubblico senza alcuna misura di sicurezza volta a prevenire potenziali sversamenti di sostanze inquinanti. Il deterioramento degli pneumatici rappresentava un concreto rischio ambientale.

Il titolare dell’attività è stato denunciato alle autorità competenti per gestione illecita di rifiuti e mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione antincendio. Gli pneumatici, depositati in un’area non autorizzata, avrebbero potuto causare gravi rischi ambientali e sanitari in caso di combustione.

L’area interessata è stata sottoposta a sequestro penale, con l’apposizione di sigilli lungo il perimetro per impedire ulteriori attività illecite. Le indagini proseguono per chiarire eventuali altre responsabilità.

