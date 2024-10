Pulsano: sequestrata officina adibita a centro di raccolta illegale di rifiuti pericolosi

La Polizia di Stato ha individuato un locale nel Comune di Pulsano utilizzato come centro di raccolta illegale di rifiuti pericolosi, nell’ambito di controlli finalizzati a contrastare lo smaltimento illecito e il monitoraggio di attività di autoriparazione prive delle necessarie autorizzazioni. L’operazione, condotta dalla Sezione Polizia Stradale in collaborazione con il Commissariato Borgo, ha portato alla scoperta di numerose violazioni penali in materia di gestione dei rifiuti pericolosi.

Durante l’ispezione, sono stati trovati rifiuti provenienti da attività di autoriparazione sparsi nel locale, alcuni direttamente a terra e altri in contenitori di fortuna non idonei. Inoltre, erano presenti pezzi di auto e moto usati, veicoli in disuso, fusti di oli esausti, batterie auto e altri materiali pericolosi. La situazione ha portato al deferimento del titolare all’Autorità Giudiziaria e al sequestro dell’intero locale, compreso lo spazio adibito a officina meccanica.

Durante il sopralluogo, il personale Enel ha riscontrato la manomissione del contatore di energia elettrica, consentendo un approvvigionamento fraudolento di energia per l’esercizio commerciale. Anche quest’area è stata sottoposta a sequestro.

Il titolare dell’attività è indagato e si applica la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author