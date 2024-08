Pulsano, consiglio comunale solo su incendio Lido Silvana

Venerdì 30 agosto 2024, alle 9:30, si terrà un importante consiglio comunale a Pulsano, nell’Auditorium “Papa Giovanni Paolo II” in via Caduti di Nassiriya. L’incontro, aperto al pubblico, vedrà la partecipazione di parlamentari ionici, consiglieri regionali, provinciali e comunali. Al centro del dibattito il devastante incendio che ha nuovamente colpito la preziosa pineta di Lido Silvana, distruggendo abitazioni e attività commerciali.

“Questo dramma, che molti ricordano come un incubo ricorrente, ha riacceso la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della manutenzione del territorio. Il fuoco ha portato via non solo alberi e strutture, ma anche una vita umana, un dolore incommensurabile per l’intera comunità. Di fronte a questa tragedia, non possiamo voltare pagina senza prima imparare dagli errori del passato”, scrive in una nota il consigliere comunale Angelo Di Lena.

“Nel corso degli anni, in consiglio comunale è stato spesso ricordato quanto sia fondamentale garantire che i turisti e i residenti non si trovino a fare i conti con erba alta, sporcizia e incuria, situazioni che possono favorire disastri come quello che abbiamo appena vissuto. Il Comune avrebbe dovuto fare di più per la pulizia e la disinfestazione del territorio, e far rispettare con rigore le ordinanze”, aggiunge.

“Ora, però, è tempo di reagire. Non dimenticare, ma lavorare insieme, uniti, per la rinascita di Pulsano. Nessuno deve sentirsi escluso dagli interventi che saranno messi in campo. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle attività commerciali danneggiate, il vero cuore pulsante della nostra comunità, che non include solo i cittadini pulsanesi, ma anche chi ha scelto di investire nel nostro territorio per far crescere l’economia locale. Come membro della minoranza, mi dichiaro aperto al dialogo e propositivo, pronto a collaborare con chi ha il potere di fare davvero la differenza in questo momento così difficile per la nostra comunità”, conclude Antonio Di Lena.

