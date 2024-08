TARANTO – Black out in via Berardi nel pomeriggio di sabato 17 agosto, a causa della esplosione di una cabina elettrica.

L’esplosione sarebbe stata preceduta da rumori che hanno attirato l’attenzione degli esercenti che di lì a poco, si sono ritrovati privi di energia elettrica nelle proprie attività.

Sul posto i Vigili del Fuoco ed i tecnici di Enel. Intanto l’assenza di energia si è protratta a lungo

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts