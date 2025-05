Giro d’Italia 2025: dalla Questura di Taranto i percorsi per aggirare le chiusure

Mercoledì 14 maggio, la provincia di Taranto sarà attraversata dalla quinta tappa del Giro d’Italia 2025, in partenza da Ceglie Messapica con arrivo a Matera. Il percorso prevede un tratto lungo la statale 106 “Jonica”, dove saranno attuate limitazioni temporanee alla circolazione, per garantire lo svolgimento in sicurezza della competizione.

Il provvedimento, concordato da Anas in collaborazione con Prefettura, Questura e Forze dell’Ordine, comporterà disagi concentrati in alcuni punti chiave della viabilità provinciale. Le chiusure dureranno circa due ore e mezza, cominciando prima dell’arrivo della carovana, che include il “Giro E”, la carovana pubblicitaria e il gruppo dei ciclisti professionisti.

A presidiare il tratto interessato sarà personale Anas, incaricato di vigilare sul rispetto delle chiusure e di agevolare il flusso nei tratti limitrofi, evitando ingorghi o criticità. L’iniziativa si inserisce in un piano operativo dettagliato, mirato a conciliare la dimensione sportiva dell’evento con la normale mobilità locale.

Non si tratta di una novità assoluta: già in passato la SS106 Jonica, arteria strategica per il traffico pugliese, è stata coinvolta nel passaggio del Giro. Tuttavia, l’elevato numero di spettatori attesi e le esigenze organizzative impongono l’adozione di misure straordinarie per garantire sicurezza e regolarità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author