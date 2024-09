Puglia “Regione europea dello Sport” per il 2026

La Regione Puglia è stata ufficialmente designata “Regione europea dello Sport” per il 2026. La comunicazione è arrivata nella mattinata di lunedì 23 settembre da Gian Francesco Lupattelli, presidente di Aces, l’associazione che, in collaborazione con l’Unesco, coordina il riconoscimento per città e regioni europee dello sport.

La lettera, inviata da Bruxelles al presidente Michele Emiliano, elogia la Puglia per la sua promozione dello sport come strumento di miglioramento della salute, integrazione sociale, educazione e rispetto. Il riconoscimento evidenzia anche le eccellenti strutture sportive e i programmi ben organizzati della regione.

“Siamo onorati di questo riconoscimento e speriamo che nel 2026, con i Giochi del Mediterraneo a Taranto, la Puglia diventi un simbolo dello sport come mezzo di emancipazione”, ha dichiarato Emiliano.

L’assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, ha sottolineato che “sarà una lunga cavalcata fino al 2026”, con iniziative in tutta la regione per prepararsi all’importante appuntamento.

