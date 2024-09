Meteo, l’Italia è divisa in tre: sole e caldo al Sud

Le previsioni meteo per i prossimi giorni delineano un’Italia spaccata in tre: piogge e instabilità al Nord, una situazione variabile al Centro e sole e caldo intenso al Sud, con temperature che potrebbero toccare i 35°C.

Mercoledì 25 settembre, piogge intermittenti su gran parte del versante tirrenico, Sicilia occidentale e Marche, mentre al sud prevarrà il sole con temperature che raggiungeranno i 30°C. Intanto, per martedì 24 settembre è allerta gialla per il maltempo in nove regioni d’Italia, tra cui Basilicata e Puglia.

Giovedì potrebbe scattare una nuova allerta maltempo al Nord, con una perturbazione più intensa in arrivo dalla Francia. Temporali forti interesseranno Liguria, Alpi, Prealpi e, dal pomeriggio-sera, anche la Pianura Padana orientale. Nel frattempo, il sud godrà ancora di temperature elevate, che saliranno fino a 35°C in Sicilia e oltre 30°C in Puglia, Calabria e Basilicata.

Nel dettaglio

– Martedì 24: al Nord nubi irregolari con piovaschi alternati a schiarite; al Centro, situazione instabile in miglioramento, ma peggiora in serata sulla Toscana; al Sud temporali in Puglia e sulle coste tirreniche, con un successivo miglioramento.

– Mercoledì 25: peggioramento al Nord su Liguria, Alpi e Prealpi; al Centro forti rovesci su Toscana, Umbria e Lazio; al Sud bel tempo e caldo.

– Giovedì 26: maltempo al Nord soprattutto su Alpi, Prealpi e Liguria di Levante; al Centro rovesci e schiarite sulle coste tirreniche; al Sud sole e caldo.

