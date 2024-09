Inaugurata ‘Divinazione Expo 2024’ in vista del G7 Agricoltura e Pesca

Sabato scorso, nel cuore di Siracusa, è stata inaugurata “Divinazione Expo 2024”, un’importante esposizione che anticipa i lavori del G7 Agricoltura e Pesca. L’evento, che si estende su oltre 600.000 metri quadrati e include più di 200 padiglioni sparsi per l’isola di Ortigia, presenta le eccellenze italiane nei settori dell’agricoltura, pesca, acquacoltura, vivaistica e delle tecnologie innovative.

Tra gli stand più visitati, quelli del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), che hanno allestito spazi educativi con l’obiettivo di sensibilizzare i visitatori al rispetto della natura. In particolare, sono stati esposti un bosco verde e uno bruciato, per illustrare le tecniche di rilevazione degli incendi e il lavoro del Nucleo Informativo Antincendio Boschivo. Presente anche un’area dedicata alla biodiversità, con la presentazione delle razze equine e delle attività di rimboschimento.

La manifestazione ha attirato grande attenzione, con la visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, accompagnati dal Generale Andrea Rispoli, comandante del CUFA.

Incontro pubblico sul contrasto alle agromafie

Lunedì 23 settembre, presso il Siracusa International Institute, si è tenuto un incontro pubblico sul contrasto alle “agromafie”, le organizzazioni criminali che inquinano la filiera agroalimentare. Tra i relatori principali, il Generale Rispoli ha spiegato l’importante ruolo del Comando Tutela Agroalimentare, prima forza di polizia “verde” d’Europa, nel contrastare frodi e reati che minacciano la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli.

Rispoli ha sottolineato come il contrasto alle agromafie sia essenziale per evitare l’abbassamento della qualità dei prodotti e il fallimento delle aziende agricole, specialmente nel Sud Italia, dove i clan mafiosi sfruttano illegalmente i fondi pubblici destinati al settore agricolo. Ha poi ribadito la necessità di una stretta collaborazione tra le forze dell’ordine e altre istituzioni, sottolineando l’importanza di un approccio integrato per affrontare le sfide future del settore agroalimentare.

L’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione su come proteggere la filiera agricola e garantire la crescita sostenibile del settore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author