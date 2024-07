Puglia promuove turismo accessibile: finanziati 7 progetti per 1,3 mln

Bari – La Regione Puglia e l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione avanzano nell’attuazione del Progetto C.Os.T.A. Dopo il bando pubblico di gennaio, sono stati selezionati 7 progetti di rete per il turismo accessibile, che riceveranno un finanziamento complessivo di 1,3 milioni di euro. Inoltre, 20 progetti idonei potrebbero essere finanziati in futuro grazie a un possibile ampliamento del budget.

Questi 7 progetti pilota, distribuiti in tutta la Puglia, mirano a creare Comunità accessibili, offrendo un nuovo modo di fare vacanze senza barriere, dal mare all’entroterra. Ogni progetto definirà una Comunità turistica accessibile, con un Patto Territoriale tra enti pubblici e operatori turistici, che includerà servizi di alloggio, ristorazione, trasporto e altre esperienze turistiche.

Durante un workshop tenutosi oggi alla Fiera del Levante di Bari, vari rappresentanti istituzionali hanno discusso lo stato del progetto, inclusi Gianfranco Lopane, assessore al Turismo, Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare, Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione, Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, e Antonio Giampietro, Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità.

Il progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità, promuove l’aggregazione di Comuni, soggetti del terzo settore e imprese turistiche per creare una destinazione inclusiva e offrire tirocini formativi per l’inclusione sociale.

Progetti vincitori

1. Moving Coast. Pratiche di turismo accessibile – Area di Gallipoli, Parabita, Taviano, Alezio, Galatone, Racale, Sannicola.

2. T.Ac.CO. – Turismo accessibile di comunità – Zone di San Foca Gallipoli, Porto Cesareo, Sant’Isidoro, Andrano, Calimera, Caprarica, Vernole, Melendugno, Borgagne.

3. CoNpasso: tra terra e mare – Polignano a Mare, Molfetta, Adelfia, Casamassima, Toritto, Gravina di Puglia, Acquaviva delle Fonti.

4. C.Os.T.A. dei Trulli – Costa tra Bari e Monopoli, incluse Bari, Polignano a Mare, Noci, Putignano, Castellana Grotte, Alberobello.

5. S.E.N.T.I.E.R.I. – Zone di Taranto, Lizzano, Pulsano, Grottaglie, Montemesola, San Giorgio Jonico, Fragagnano, Carosino, San Marzano di San Giuseppe.

6. La via Jonica – Land for all – Area di Manduria, Lizzano, Pulsano, Taranto, Crispiano, Laterza, Ginosa.

7. Mare senza limiti – Gargano, nei comuni di Peschici, Isole Tremiti, Monte Sant’Angelo, Zapponeta, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Mattinata, Rodi Garganico, Cagnano Varano, San Marco in Lamis, Foggia, Ischitella.

Risultati attesi

L’attuazione del Progetto C.Os.T.A. prevede la creazione di patti territoriali per esperienze turistiche accessibili, la qualificazione dei servizi turistici e la formazione degli operatori. Sarà anche istituito un tavolo regionale permanente Turismo e Welfare per promuovere un nuovo modello di governance territoriale e attivare tirocini formativi per persone con disabilità.

Commenti

Gianfranco Lopane ha sottolineato l’importanza di rendere la Puglia una destinazione accessibile per tutti. Valentina Romano ha parlato della rete creata per rispondere ai bisogni delle persone disabili, mentre Luca Scandale ha evidenziato il lavoro di mappatura dell’accessibilità degli attrattori turistici. Aldo Patruno ha ribadito il ruolo centrale della sostenibilità, e Antonio Giampietro ha concluso enfatizzando l’apertura della regione a tutti, non solo a chi può accedere autonomamente al mare.

Il progetto C.Os.T.A. rappresenta un passo significativo verso un turismo inclusivo, riflettendo l’impegno della Puglia per un’accoglienza senza barriere.

