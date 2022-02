BARI – Omicron2 è arrivata in Puglia. La variante derivata dal ceppo che ha innescato la quarta ondata della pandemia è stata intercettata in un comune della provincia di Brindisi. E un altro caso potrebbe essere confermato anche in provincia di Bari. La Puglia dunque si aggiunge all’elenco delle nove regioni nelle quali è stata isolata quella che gli scienziati chiamano “variante Ba.2” e che – almeno secondo alcuni studi internazionali – sarebbe più contagiosa della Omicron 1.

Il dato come detto è emerso dal sequenziamento di un tampone positivo effettuato su una donna di 56 anni in provincia di Brindisi. Un altro caso è invece in attesa di conferma nella provincia di Bari. Il dato arriva dall’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata, con sede a Putignano. Non è ancora chiaro se la 56enne salentina sia tornata dall’estero e se sia vaccinata oppure no. Il lavoro più importante ora sarà quello del tracciamento e valutare se questa nuova variante potrà a breve prendere il sopravvento. Omicron 2 sarebbe ancora più trasmissibile e ancora più abile nell’eludere gli anticorpi dei vaccinati. Questi i primi dati che arrivano dalle altre nazioni in cui la variante è presente. In Italia Omicron 2 è già presente in Liguria, dove è stata sequenziata per la prima volta, e poi in Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia ai quali ora si aggiunge la Puglia. Stando a un’indagine dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, vale per ora circa l’1 per cento dei casi classificati come Omicron.