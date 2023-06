Puglia, fondi SS 275 Marti: “ Grazie al tandem Salvini- Giorgietti”

Puglia, Dovrebbero essere stati sbloccati i lavori per il primo lotto della SS 275 ed arriva la soddisfazione da parte del Senatore Roberto Marti: “I fondi per la nuova Statale Maglie-Leuca sono realtà. Grazie al lavoro dei ministri Salvini e Giorgetti, si sbloccano risorse importanti per la realizzazione di un collegamento fondamentale per la viabilità della nostra regione. Aspettiamo il ministro delle Infrastrutture per la posa della prima pietra di questo progetto tanto atteso, che vedrà la luce dopo anni di chiacchiere.

Con la Lega al governo finalmente la Puglia e il Sud hanno l’attenzione che meritano”.

Così in una nota il senatore Roberto Marti, coordinatore della Lega in Puglia.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

