Sinistra con Laforgia, Vendola contro il “rimpasto burletta” di Emiliano

Bari – La gelata della primavera pugliese, come la chiama lui, sta tutta nella parole di Nichi Vendola. Il presidente di Sinistra Italiana torna a Bari, lo fa per confermare l’appoggio del partito a Michele Laforgia alle Comunali e per ufficializzare la candidatura di Anna Grazia Maraschio alle prossime Europee. È l’ex assessore all’Ambiente di Michele Emiliano, licenziata, spiega lui, “con un sms come fanno i padroncini” dopo la “burletta” del rimpasto.

