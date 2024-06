Puglia elegge 5 europarlamentari, ma potrebbe scattare il sesto

Sono cinque i pugliesi che sicuramente andranno a Bruxelles, ma dovrebbero diventare sei con la rinuncia da parte della premier Giorgia Meloni.

Oltre al recordman Antonio Decaro (Pd) con oltre 495mila voti, saranno eletti anche due esponenti del M5s e tre di Fratelli d’Italia. FdI sicuramente porterà nel Parlamento europeo Francesco Ventola (FdI), 88 mila voti per il capogruppo in Consiglio regionale, e Michele Picaro (FdI – quasi 55mila voti) ma dovrebbe farcela anche la professoressa universitaria salentina Maria Chiara Gemma (FdI – 46mila voti). Il M5s invece in Puglia elegge Mario Furore (M5S – 38mila voti), 36enne di Foggia, eurodeputato uscente, e Valentina Palmisano (M5S – 43mila voti), 41enne di Brindisi ex deputata e attualmente presidente del consiglio a Ostuni.

Non ce la fa l’ex sottosegretaria Teresa Bellanova (Stati Uniti di Europa), cosi come il Roberto Marti, parlamentare e commissario della Lega Puglia.

