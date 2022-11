Condividi su...

Linkedin email

BARI – Un viaggio alla scoperta della Rete Rurale Nazionale e dei suoi protagonisti con lo scopo di incentivare lo sviluppo rurale in termini di eccellenza e innovazione, associando un’attività di promozione degli obiettivi strategici previsti nella nuova Pac, come economia, ambiente e sociale. quinta tappa al kursaal Santa Lucia di Bari del roadshow nazionale “Armonie di Territori”, promosso della Rete Rurale Nazionale in stretta sinergia con le Regioni impegnate nell’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Durante l’appuntamento si è parlato di “Strategia dell’Italia per il biologico 2023-2027”, “La nuova Pac e le prospettive del biologico tra Psr e filiere agroalimentari” e “Modelli di agricoltura biologica: le best practice dei Psr di Puglia e Sicilia”. Quest’ultima sessione è dedicata proprio alle buone pratiche, con le testimonianze dei beneficiari del Psr che hanno raccontato le loro esperienze.