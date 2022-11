Condividi su...

Giovedì 17 novembre, in occasione della giornata mondiale contro il tumore al pancreas, il Castello Aragonese di Taranto, come per altri importanti edifici storici estesi su tutto il territorio nazionale, durante le ore notturne sarà illuminato di viola. Una illuminazione garantita dalla tecnologia delle lampade a led, ideate e realizzate per valorizzare gli edifici di pregio, le architetture artistiche e i palazzi storici. In questo modo, la Marina Militare intende supportare l’associazione “Nastro Viola“, ispirata alla campagna internazionale “Light It Purple”.