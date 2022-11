Condividi su...

BARI – Oltre 30mila euro per l’accesso gratuito dei minori alla formazione musicale. Si chiama “Pippi e le Orchestre Sociali”, il progetto che si aggiunge alle risorse già programmate per 250mila euro destinate al programma omonimo redatto dall’assessorato al Welfare della Regione Puglia che ha voluto implementare i dispositivi già previsti in modo da offrire ai bambini e ai loro nuclei familiari un’esperienza di partecipazione diretta al progetto delle orchestre sociali. In particolare si offe a bambini e ragazzi, oltre che ai rispettivi nuclei familiari, la possibilità di accedere gratuitamente a una formazione musicale dalla valenza di socializzazione, di crescita personale e collettiva.

In Puglia, dal 2010, le orchestre sociali sono radicate e finanziate da bandi e risorse pubbliche locali, nazionali ed europee, anche grazie all’associazione di promozione sociale MusicaInGioco che coinvolge decine di migliaia di bambini e ragazzi, avvicinandoli alla bellezza della musica e del fare “orchestra” con gli altri. Attualmente, in Puglia, ha dato la possibilità ad oltre 10.000 bambini/ragazzi, anche detenuti, di vivere la bellezza della musica”.