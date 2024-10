Proroga per ottenimento del CIN: scadenza al 1° gennaio 2025

Il Ministero del Turismo ha comunicato la proroga del termine per l’ottenimento del Codice Identificativo Nazionale (CIN), spostando la scadenza dal 1° novembre 2024 al 1° gennaio 2025. La decisione, accolta favorevolmente da AIGO (Associazione Italiana Gestori Ospitalità Diffusa) e altre associazioni del settore, mira a garantire un’applicazione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale.

Questa estensione si rende necessaria poiché non tutte le strutture avevano la scadenza del 1° novembre per l’iscrizione alla Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR). Attualmente, solo il 52% delle 539.457 strutture registrate ha ottenuto il CIN, mettendo a rischio la visibilità online di molte attività. Le piattaforme digitali, infatti, sono obbligate a oscurare gli annunci privi del codice.

L’obbligo di dotarsi del CIN entro il 1° gennaio 2025 è fondamentale per evitare le pesanti sanzioni previste dalla legge, che variano da 500 a 10.000 euro, a seconda della violazione. Inoltre, questa proroga assume particolare rilevanza in vista del Regolamento (UE) 2024/1028, che disciplinerà il futuro Codice Unico Europeo per le locazioni a breve termine.

