Sicurezza: intervista a Sergio Scalzo, segretario nazionale Cosap

BRINDISI – Sergio Scalzo, segretario nazionale di Cosap, sindacato della Polizia di Stato, ospite di Antenna Sud a margine dell’incontro con il questore di Brindisi Giampietro Lionetti. Un’intervista speciale, in onda nell’approfondimento mattutino delle 8.30, in cui si è parlato a 360 gradi di sicurezza e orgoglio, di punti di forza e criticità, di lavoro e di passione per la divisa.

