Promozione: Virtus Bisceglie vuole subito tornare a fare risultato

Tornare a far subito risultato. È l’intento della Virtus Bisceglie, chiamata al confronto esterno con la Soccer Trani, in programma domenica 22 settembre, con calcio d’avvio fissato per le 19:30, sul sintetico del “Paolo Poli” di Molfetta in ragione della nota indisponibilità dello stadio comunale di Trani.

Il passaggio a vuoto costato la sconfitta casalinga con il Football Club Santeramo è già alle spalle: lo staff tecnico ha lavorato con il gruppo sugli aspetti meno convincenti di quel match e la squadra appare decisamente motivata a riscattare la battuta d’arresto.

Il difensore Costanzo Cavorsi ha scontato la giornata di stop dopo il “rosso” rimediato a San Severo e sarà quindi a disposizione di mister De Tommaso, che confida di poter contare nuovamente su bomber Genchi, subentrato nella fase conclusiva dell’ultima gara e in ripresa dalle noie muscolari che lo hanno frenato nelle ultime settimane.

La compagine tranese, allenata da Fabrizio Mascia (che non potrà sedere in panchina causa squalifica), ha pareggiato al debutto in trasferta, sul campo del Football Club Capurso (1-1) mentre nel turno precedente è stata superata al “Poli” dal San Severo (0-2). Sicuro assente fra gli avversari Sebastiano Amoruso, fermato per un turno dal giudice sportivo.

L’incontro fra Soccer Trani e Virtus Bisceglie sarà diretto da Emidio Pio Cipriano, arbitro appartenente alla sezione Aia di Foggia. Designati come assistenti Samuele Calamo (Brindisi) e Gerardo De Fazio (Molfetta).

