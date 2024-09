Ugento, Oliva: “Nardò squadra importante, sarà dura”

Sarà un derby salentino estremamente delicato tra Ugento e Nardò. Le due squadre si preparano a dare il massimo in una partita che va ben oltre i semplici tre punti in palio.

Intervenuto durante la conferenza stampa pre partita, il tecnico dell’Ugento Mimmo Oliva ha presentato la gara: “Abbiamo lavorato tanto in settimana, sappiamo che contro il Nardò sarà una partita difficile. Lasciando stare i risultati precedenti, secondo me il Nardò è una squadra molto forte con una società che negli ultimi anni a livello calcistico ha vinto due volte i playoff, quindi andremo ad affrontare una squadra ostica e ambiziosa, sarà dura. Tra tutti D’Anna che oltre a essere il capitano è anche un giocatore molto esperto, ma nel complesso è una squadra importante. Partendo in ritardo forse a livello fisico ha avuto qualche carenza vedendo le due partite ma stiamo parlando sicuramente di una squadra importante”.

Tenuta fisica? “Ci sono sempre quei quattro giocatori che stanno recuperando la condizione migliore. Lo staff sanitario ci ha assicurato che la prossima settimana potranno rientrare in gruppo. Andiamo avanti, i ragazzi scesi in campo nelle ultime partite, stanno dando tutto giocando benissimo, non ci dobbiamo preoccupare di chi manca ma pensiamo a chi abbiamo disponibile perché sono tutti all’altezza di chi non può disputare la prossima gara”.

