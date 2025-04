Monopoli, Colombo: “Con l’Avellino per consolidare il terzo posto”

Sfida al vertice nel prossimo turno del Girone C di Serie C. Domani, infatti, al ‘Partenio-Lombardi’ di Avellino andrà in scena il match tra gli irpini, al vertice della classifica, e il Monopoli, terzo in graduatoria. Una sfida descritta così dal tecnico dei pugliesi, Alberto Colombo, alla vigilia del match: “Affronteremo una squadra che ha annullato l’handicap iniziale durante il percorso. Ha inanellato 8 vittorie consecutive intervallate da una sconfitta a Foggia. Ha compiuto un percorso straordinario, come quello del Cerignola. Oltre all’avversario, domani troveremo un clima comprensibilmente ostico nei nostri confronti. Il nostro obiettivo è quello di fare la nostra partita perché ci giochiamo qualcosa di importante, ovvero il terzo posto. Vogliamo continuare le prestazioni effettuate nell’ultimo periodo, dimostrando la personalità che serve in un ambiente del genere”.

Infermeria: “Miranda ha accusato un problema muscolare di bassa entità ma sarà assente per le prossime due partite. Greco ha qualche fastidio e non sarà convocato per domani. Si aggrega alla squadra Bulevardi, il quale ha svolto la rifinitura con la squadra. Assenti anche Vazquez, Cascella e Angileri”.

Calvano dall’inizio: “A Simone stiamo dando del minutaggio in modo continuativo e cercando di ampliarlo. Farò delle valutazioni in base al ritmo e all’approccio dell’avversario”.

Come cambia l’Avellino senza Patierno: “Molto dipenderà dai movimenti. L’Avellino ha giocatori che gli permette di replicare il gioco fatto con Patierno ma anche dei disturbatori come Sounas. Abbiamo cercato di capire le contromosse, indipendentemente dalle qualità e dalle caratteristiche di chi sostituirà gli assenti negli avversari. Dovremo essere bravi nelle letture delle circostanze”.

L’attacco: “In queste ultime due partite, in cui non siamo riusciti a segnare, abbiamo creato dei presupposti, soprattutto contro il Cerignola. Nella costruzione, la squadra è in crescita. Sotto l’aspetto della finalizzazione ci sono state delle battute a vuoto perché lo dicono i risultati. Diventa sempre più complicato scegliere perché vedo in crescita che gioca meno”.

Rientro di Bizzotto: “Le alternative possono essere Contessa o Cristallo ma Nicola si è sempre allenato alla grande e merita questa opportunità”.

