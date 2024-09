Eccellenza, esame Massafra per il Bisceglie di Loseto

Archiviato amaramente (ma al contempo con importanti consapevolezze) il discorso Coppa Italia, il Bisceglie torna a concentrarsi con tutte le proprie forze sul campionato di Eccellenza.

Domenica 22 settembre, la squadra di Valeriano Loseto sarà di scena allo stadio “Italia” di Massafra, con calcio d’inizio previsto alle 15.30, per la quinta giornata del girone d’andata del campionato.



Al momento, la compagine del tecnico Malacari ha solo un punto in graduatoria, frutto di una vittoria, un pari e due sconfitte, cui va a sommarsi una penalizzazione di 3 lunghezze. La squadra giallorossa ha iniziato in modo soddisfacente la stagione grazie alla vittoria interna dell’esordio contro l’Arboris Belli (3-2), ma dopo ha avuto un andamento altalenante con la sconfitta esterna contro lo Spinazzola (3-0), il pari casalingo contro il Galatina (2-2) e la sconfitta in trasferta contro il Racale (2-1). In Coppa Italia, invece, il Massafra ha superato la prima fase grazie alla doppia affermazione sia nella sfida di andata (3-1 in casa) sia in quella di ritorno (1-0 fuori) contro il Ginosa.



Per quel che riguarda il Bisceglie, nonostante la sconfitta in Coppa c’è fiducia dopo il successo di domenica scorsa per 1-0 contro il Canosa, che ha portato i nerazzurri a 4 punti in classifica dopo che, in precedenza, gli stellati avevano perso al debutto a Manduria (2-4), pareggiato contro l’Unione Calcio (1-1) e ceduto sul campo del Novoli (0-1). L’intento di Stefanini, Palazzo e compagni è quello di riuscire a trovare continuità di risultati in campionato per risalire la china e riscattarsi dall’esclusione della Coppa tricolore.



La partita sarà arbitrata da Francesco Isnardi della sezione di Albenga, assistito da Roberto Chiricallo e Roberto Francesco Prigigallo di Bari.

INFO BIGLIETTI: Tagliando unico € 10, Donne e Under 18 € 4. Si acquistano direttamente al botteghino dello stadio “Italia” dedicato al Settore Ospiti.

