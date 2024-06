Promozione: Caggianello nuovo Direttore Generale del Lucera

Il Lucera Calcio ha annunciato l’ingaggio di Alessandro Caggianello come nuovo Direttore Generale. È stato raggiunto un accordo che legherà il dirigente foggiano al club di Antonio Dell’Aquila per la prossima stagione sportiva.

Caggianello, iscritto all’albo dei Direttori Sportivi della LND, ha collaborato negli ultimi cinque anni con il Calcio Foggia 1920 nel settore giovanile. Ha iniziato come Team Manager, poi è diventato Responsabile del progetto di affiliazione e dei rapporti con le società sportive di Puglia e Molise, fino a ricoprire il ruolo di Coordinatore della gestione sportiva nelle ultime due stagioni.

Tra le sue qualifiche, Caggianello possiede un Master in Management del Calcio e un diploma Professional Course in Football Scouting, un corso altamente riconosciuto nel settore dello scouting calcistico.

