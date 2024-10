Promozione: Audace Barletta travolge la Soccer Trani

La striscia vincente della Soccer si interrompe bruscamente contro l’Audace Barletta, che si impone con un netto 5-0. Un risultato che appare troppo severo per gli uomini di mister Mascia, che nei primi 45 minuti hanno retto bene contro la superiorità tecnica degli ospiti.

Lorusso segna una doppietta nel primo tempo, portando il Barletta sul 2-0. Nella ripresa, la situazione si complica ulteriormente per i padroni di casa: al 56’ Elia viene espulso per doppia ammonizione, lasciando la squadra in dieci uomini.

L’ultimo quarto di gara si trasforma in una partita nervosa, con Trani incapace di reagire. L’Audace ne approfitta e chiude i conti con le reti di Morra, Martinez e D’Onofrio. La Soccer ha avuto qualche occasione per accorciare le distanze, ma non è mai riuscita a impensierire seriamente la difesa biancorossa.

Nonostante la pesante sconfitta, i Dragoni mantengono la terza posizione in classifica, appaiati con Santeramo e Lucera a 13 punti, ma distanti rispettivamente 6 e 8 punti da Virtus Mola e Audace Barletta.

La cronaca del match

• Primo tempo: Lorusso apre le marcature al 12’ e raddoppia al 47’ con un colpo di testa su calcio d’angolo. Nonostante il vantaggio, l’Audace non domina completamente, e la Soccer cerca di rendersi pericolosa, ma senza successo.

• Secondo tempo: L’espulsione di Elia al 56’ condanna i Dragoni, che cedono il passo all’Audace. Morra, Martinez e D’Onofrio chiudono la partita con tre reti negli ultimi 20 minuti, sigillando il 5-0 finale.

I Dragoni dovranno ora reagire per mantenere la corsa verso le prime posizioni della classifica.

