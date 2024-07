Professionisti e imprenditori nel mirino della Guardia di Finanza, dieci persone nei guai

BAT – Nel mirino delle Fiamme Gialle imprenditori e professionisti pugliesi. Questa mattina i Finanzieri del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Bat, diversi provvedimenti cautelari personali e reali emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari di Trani, nell’ambito di un’indagine coordinata da questo Ufficio, per la repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e la Fede Pubblica.

In particolare, sono state disposte quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, cinque agli arresti domiciliari, um obbligo di dimora e altre misure interdittive nei confronti di Pubblici Ufficiali, professionisti e imprenditori delle province di Bat, Bari e Salerno.

Sequestrato, inoltre, un compendio aziendale altri beni per un valore di 1 milione di euro.

