Tornano in aula davanti, al presidente della corte della corte D’Assise d’appello Vincenzo scardia. i legali di Antonio De Marco, lo studente di Scienze infermieristiche di Casarano, condannato in primo grado all’ergastolo e all’isolamento diurno per un anno, per il duplice omicidio dell’arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

