Primi movimenti di mercato per il Nardò, tra ufficialità e indiscrezioni

Il Nardò rompe gli indugi e batte i primi colpi di mercato. La società granata, dopo aver ufficializzato il nuovo allenatore, ossia Fabio De Sanzo, ha reso noti i primi innesti: Marco Calderoni, Amil Gassama, Luigi Gianfreda.

Il terzino sinistro classe ’89 vanta quasi 500 presenze tra i professionisti, 350 delle quali in Serie B (tra le fila del Bari e non solo) e 27 in Serie A, con addosso la maglia del Lecce. Lo scorso anno in Serie C ha giocato prima Fermo e poi a Brindisi.

Il duttile attaccante guineano, invece, è reduce da un buon campionato in forza al Santa Maria Cilento: nel corso della passata stagione ha realizzato tre gol. Il classe ’99 non può non essere considerato un esperto della categoria, dopo circa 150 presenze raccolte in cinque gironi differenti.

Il difensore centrale ex Bitonto e Francavilla torna in Salento dopo un biennio trascorso al Degli Ulivi. Presto lo raggiungerà un altro difensore pugliese, suo compagno di squadra alla Virtus: Fabio Delvino. L’ex Fidelis è reduce dall’esperienza al Matera.

Il possibile ritorno di Marco Puntoriere è vincolato dalla decisione di affondare o meno sul bosniaco Marko Maletic. Il direttore sportivo granata Andrea Corallo continua comunque a seguire anche la pista Souleymane Camara, che potrebbe rappresentare un altro ritorno, mentre come portiere dovrebbe arrivare a breve l’all-in per Gennaro Paduano. Sarà il classe 2003 del Manfredonia a raccogliere l’eredità di Antonino Viola, trasferitosi alla Team Altamura dopo aver difeso i pali neretini per due anni. Ufficiale, infine, anche il primo rinforzo under: dal Lecce arriva il terzino classe 2006 Riccardo Montagna.

