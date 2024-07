Casarano, è fatta anche per Leandro Teijo

Il Casarano sembra una macchina infinita di acquisti e ha messo a segno un altro colpo di mercato: Leandro Teijo. E’ fatta per il centrocampista argentino, come anticipato durante ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud, reduce dall’esperienza con il Siracusa nel Girone I di Serie D. Ventisei le presenze con gli aretusei per il mediano, vero muro in mezzo al campo.

