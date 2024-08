Prima gioia tra i pro per l’Altamura, Turris eliminata ai supplementari

Una vittoria che resterà alla storia per la Team Altamura, in quanto la prima tra i professionisti, un 3-1 maturato ai supplementari ai danni della Turris: al “Liguori” i murgiani rimontano i corallini e volano al secondo turno di Coppa Italia. Il giovane Sabbatani subito protagonista al suo esordio in biancorosso con una doppietta decisiva.

Vigilia movimentata dal punto di vista societario per i corallini, con soli 19 calciatori in distinta ed imbottiti di ragazzi della Primavera. Ciò non impedisce loro di onorare comunque l’impegno, il vantaggio della Turris giunge al 29′, Bumbu perde palla e Giannone ne approfitta servendo con un mancino prelibato Nocerino, il classe 2004 trafigge Viola. La cronaca del primo tempo è povera, la prima vera reazione dei pugliesi giunge al 2′ della ripresa, Rolando passa in qualche modo e l’ex Leonetti colpisce male a pochi passi dalla porta. 63′, traversone dalla destra per Pugliese che impatta male di testa. All’85’ Giannone effettua un altro assist, ma verso la porta sbagliata: la difesa corallina è passiva sul retropassaggio del dieci, Sabbatani ne approfitta e rimette i conti in parità con un diagonale secco sul secondo palo. È il primo gol in C per l’Altamura che vale i tempi supplementari. Il primo squillo arriva al minuto 104, Sabbatani questa volta è impreciso. Al 106 Porro salva sulla linea la botta sicura di Minesso, un minuto dopo sugli sviluppi del corner è ancora Sabbatani a divorarsi la palla del vantaggio, ma per la doppietta è solo questione di tempo. Il 2-1 giunge al 111′, il tiro cross di Molinaro inganna tutti, Marcone compreso, esplodono i 150 sostenitori provenienti dalla Murgia, è il gol che di fatto vale la qualificazione. Al 119′ ecco il tris, la difesa della Turris pasticcia, triangolo Minesso, Rolando, Sabbatani, tap-in facile facile di quest’ultimo per l’1-3 che certifica la prima gioia stagionale per Di Donato ma, soprattutto, il passaggio al secondo turno di Coppa Italia dell’Altamura, al “Curcio” ci sarà il Picerno.

TURRIS – TEAM ALTAMURA 1-3 D.T.S.

Turris (3-4-2-1): Marcone, Cocetta, Giannone, Ricci, Nocerino, Maestrelli, Scaccabarozzi, Porro, Desiato, Miranda, Pugliese. A Disp: Iuliano, Suppa, Balde, Casacchia, Giurolo, Franci, Imparato, Centro. Allenatore: Mirko Conte

Sostituzioni: 67’ Giurolo per Miranda – 76’ Balde per Maestrelli – 90+4 Centro per Pugliese –

Team Altamura (4-2-3-1): Viola, Mane, Sadiki, Silletti, Acampa; Franco, Bumbu; Rolando, Leonetti, D’Amico; Bernardotto. A Disp. Di Biagio, Poggesi, Dipinto, Marino, Minesso, Peschetola, Molinaro, Grande, De Santis, Sabbatani, Ditoma. Allenatore: Daniele Di Donato.

Sostituzioni: 54’ Minesso per D’Amico e Sabbatani per Bernardotto – 63’ Molinaro per Leonetti e Peschetola per Mane – 106’ Dipinto per Bumbu.

Ammoniti: 13’ Pugliese (Tur) – 26’ Bernardotto (Alt) 26’ Maestrelli (Tur) – 33’ Scaccabarozzi (Tur) – 34’ D’Amico (Alt) – 57’ Mane (Alt) – 90+5 Sabbatani – 102 Iuliano (Tur).

Marcatori: 29’ Nocerino (Tur) – 85’ Sabbatani (Alt) – 111’ Molinaro (Alt) – 120’ Sabbatani -(Alt).

