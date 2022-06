L’ultimo giorno utile per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C non ha avuto particolari sorprese. Tutte le società interessate hanno presentato la propria domanda e depositato l’apposita documentazione, con annessa fideiussione da 350 mila euro. Superati gli obblighi burocratici, la Covisoc sarà chiamata a verificare il tutto prima che vengano stilati i tre gironi.

Proviamo a costruire una prima bozza su quello che potrebbe essere il raggruppamento meridionale. Rispetto alla passata stagione non ci saranno Bari e Palermo così come non si vedranno Catania, Vibonese e Paganese. Queste cinque formazioni dovrebbero essere sostituite dalle neopromosse Giuliano, Cerignola e Gelbison, rispettivamente vincitrici dei gironi G, H e I della Serie D. Ci sarà anche il Crotone, retrocesso dalla Serie B ed il quinto slot vacante verrebbe ricoperto dalla Viterbese, che potrebbe tornare nel gruppo meridionale dopo una stagione passata nel girone B. Tanti i dubbi in merito alla presenza del Monterosi, che giocherà le proprie gare interne a Pontedera, in Toscana. Un fattore che potrebbe spingere i laziali nel girone B, dove c’è appunto il Pontedera. A quel punto il girone C potrebbe accogliere una fra Teramo e Pescara, se non entrambe nel caso in cui la Viterbese dovesse seguire il Monterosi.

Insomma, ancora diversi punti interrogativi inerenti a laziali ed abruzzesi, ma tante sono invece le certezze, sei delle quali pugliesi: Foggia, Monopoli, Francavilla, Taranto, Andria e Cerignola. Seguono le cinque campane Avellino, Juve Stabia, Turris, Gelbison e Giuliano. Le altre certe di un posto nel girone C sono le calabresi Catanzaro e Crotone e le lucane Potenza e Picerno. Stesso discorso per il Messina, unica siciliana e Campobasso, unica molisana. Per quanto concerne il Lazio c’è solo una formazione che non dovrebbe avere dubbi in merito al proprio futuro, ossia il Latina. Per tutte le ufficialità del caso bisognerà però attendere ancora qualche giorno.