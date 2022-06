Comincia un nuovo corso per il Molfetta Calcio. Dopo una stagione terminata con la salvezza finale, il club biancorosso ripartirà a quanto pare da basi più solide in vista del prossimo campionato di Serie D. Come annunciato dalla stessa società in un comunicato ufficiale, è stato ratificato l’accordo per l’ingresso di cinque nuove imprese nel team societario: si tratta della Dai Optical rappresentata da Onofrio De Gennaro, del gruppo Globeco capitanato da Angelo Messina, la Istop Spamat del dottor Vito Totorizzo, Sales Network di Saverio Bufi, noto per essere già stato presidente del Molfetta, ed infine la Upgrade di Giuseppe Traversa.

Cinque imprese locali ed altrettanti imprenditori legati al territorio hanno deciso di sostenere in maniera concreta il progetto Molfetta. Come recita il comunicato, l’obiettivo del nuovo consiglio d’amministrazione del club sarà quello di riportare la società nel calcio che conta con metodo ed ortodossia imprenditoriale. Si punterà su alcuni punti strategici come il settore giovanile e quello femminile. Il nuovo gruppo societario cercherà di valorizzare il territorio proiettandosi verso il professionismo. L’intento sarà regalare ai tifosi biancorossi altre gioie dopo la grande risalita partita nel 2016 dal campionato di Promozione.