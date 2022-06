BARLETTA – Stadio Puttili pronto stadio Puttilli non pronto. Solo quando si scioglierà questo dubbio si potrà davvero pensare al futuro del Barletta calcio. Nelle scorse settimane la dirigenza biancorossa subito dopo i festeggiamenti per lo storico triplete ha annunciato che in vista della prossima stagione in serie D far calcio senza giocare nel proprio stadio sarebbe stato impossibile. Hanno chiesto un impegno ufficiale da parte dei candidati sindaci. In effetti uno di loro ha promesso che ci sarebbe stato i massimo impegno affinché i lavori ternino ancor prima dell’ inizio della stagione. In realtà non sarebbe solo l’auspicio dell’attuale presidente Mario Dimiccoli, ma ci sarebbe un altro imprenditore particolarmente interessato. Parliamo dell’ ormai ex presidente del Monopoli Alessandro Laricchia, ormai fuori dal progetto biancoverde. L’imprenditore barese vorrebbe entrare nel Barletta Calcio addirittura con il 51 % lasciando alla vecchia cordata il 49%. Dunque di fatto Laricchia diventerebbe il socio di maggioranza e potrebbe rivestire la carica di patron. La piazza barlettana è molto ambita nonostante non militi nel calcio professionistico e per Laricchia non sarebbe un problema scendere di categoria, anzi…la città della disfida conta un oltre 90 mila abitanti, quasi il doppio rispetto ai monopolitani e poi con l’entusiasmo che c’é in città dopo la promozione tutto diventa più bello.