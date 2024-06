Premio Mario Colamartino, successo per la prima edizione a Corato

CORATO – Il Palazzo Gioia di Corato ospita la prima edizione del Premio Mario Colamartino. Il riconoscimento intitolato alla memoria dello storico giornalista coratino, punto di riferimento della stampa locale e regionale, ha visto la premiazione dei giornalisti per i lavori svolti durante l’ultimo anno. Alba Di Palo premiata per la sezione inchiesta e storie, Maria Cristina De Carlo per la promozione del territorio, Adriano Antonucci per lo sport e Savio Rociola per la sezione Under 25. Analizzati dalla giuria composta dai rappresentanti degli enti patrocinanti e sostenitori i contributi giunti da ogni parte d’Italia.

