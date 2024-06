Prefetto Carnevale: ‘Sentiamo grande responsabilità per G7’

Durante le celebrazioni per la festa della Repubblica a Brindisi, il prefetto Luigi Carnevale ha espresso l’importanza e la responsabilità di organizzare il prossimo G7, definendolo una vetrina per la città e la sua provincia. Carnevale ha sottolineato come questa festa sia “una festa di popolo” e l’ha voluta celebrare con tutti, in particolare con gli studenti, “il lievito della nostra società”.

Il prefetto ha poi evidenziato che la riuscita del G7 sarà un successo per l’intera comunità, ricordando che “i successi non sono mai dei singoli ma di chi vi partecipa con il suo ruolo. Anche chi è costretto a subire qualche disagio fa parte di questa squadra”.

Carnevale ha invitato a comunicare i piccoli disagi che si dovranno affrontare, chiedendo partecipazione e comprensione. Ha concluso affermando che gli interventi saranno modulati fino all’ultimo per ridurre al minimo i disagi.

