Potenza: Un attaccante rossoblu al Mondiale Under 20

Norman Garbett Barry, attaccante del Potenza, parteciperà con la nazionale della Nuova Zelanda al Mondiale FIFA Under 20 in Argentina dal 20 maggio all’11 giugno 2023.

Nato a Londra nel 2004, l’attaccante è il primo giocatore della storia del Potenza a essere stato convocato per partecipare alla fase finale di una competizione per nazionali.

Darren Bazeley, ct neozelandese, è stato convinto dallo straordinario percorso di Garbett con la maglia rossoblù nel campionato Primavera 3: in 21 partite, tra campionato e playoff, ancora in corso, ha segnato 6 gol a Turris, Foggia, Fermana (2), Bari (1) e Gubbio, fornendo anche 7 assist.

Garbett sarà a disposizione per il ritorno del secondo turno playoff con il Bari, in programma sabato 6 maggio alle 15:00 al “Gaetano Scirea” di Bitritto (BA). Successivamente, partirà alla volta di Buenos Aires per unirsi ai suoi compagni.

