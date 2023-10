Potenza: ufficiale, esonerato Alberto Colombo

Adesso è ufficiale: dopo la pesante sconfitta di Avellino, il Potenza ha ufficializzato l’esonero di Alberto Colombo. “A mister Colombo e al preparatore atletico Renzo Ricci vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la professionalità. Contestualmente si informa che la guida tecnica della squadra è affidata a Pietro De Giorgio, precedentemente allenatore in seconda del Potenza Calcio”, si legge in una nota del club lucano.

