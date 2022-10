Potenza-Turris 2-1: Siviglia, dedica speciale per il primo successo

“Sono contento e soddisfatto per la prestazione. E’ una vittoria importante, che ci dà autostima. Il primo tempo è stato esaltante, abbiamo giocato in maniera propositiva, nella ripresa ci siamo leggermente abbassati per via dei cambi degli avversari. Ora dobbiamo ricaricare le batterie perchè tra tre giorni ci aspetta il match di Taranto. A chi dedico la prima vittoria in campionato? A mia madre, ho sempre la sua foto nella mia tasca”. Sebastiano Siviglia analizza così il successo del suo Potenza, il primo stagionale, sulla Turris.