Cerignola-Taranto 0-0: Capuano, ‘Punto dal valore inestimabile’

”Avevamo otto assenti e non potevamo concedere la profondità ai nostri avversari – analizza Eziolino Capuano, tecnico del Taranto, dopo lo 0-0 di Cerignola -. Abbiamo affrontato una grande squadra e non era facile una prestazione del genere, questa gruppo è solo da applaudire. Abbiamo preparato bene la gara e con un pizzico di fortuna portiamo a casa un ottimo risultato. Non ho più parole per descrivere questi ragazzi, mi aspettavo una prova d’orgoglio, ma sono andati oltre. Questo punto ha un valore inestimabile, anche se vorrei rivedere lo scontro tra Ferrara e Blondett. Questi ragazzi hanno dimostrato di lottare per la maglia e ai tifosi chiedo di venire allo stadio per supportarci. C’è ancora molto da lavorare, per la salvezza ci attende un cammino lungo e tortuoso”. È l’analisi di Eziolino Capuano sullo 0-0 tra Cerignola e Taranto.