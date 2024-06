Potenza, Telesca nuovo sindaco: ‘Sentivo che c’era voglia di cambiare’

Vincenzo Telesca, candidato sindaco Centrosinistra, è il nuovo sindaco di Potenza, in netto vantaggio su Francesco Fanelli (Centrodestra). “Sono felice, non mi aspettavo una percentuale così alta, ma sentivo che in città c’era voglia di cambiamento. Mi metterò subito al lavoro nel rispetto delle istituzioni”. Così Vincenzo Telesca ad Antenna Sud.

